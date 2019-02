FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2FB XFRA US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. 0.194 EUR

NB9 XFRA US6337071046 NATIONAL BK HLDGS A DL-01 0.150 EUR

VMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.273 EUR

TEY XFRA US8807701029 TERADYNE INC. DL-,125 0.079 EUR

PPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666 0.423 EUR

3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.512 EUR

ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.723 EUR

HSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1 0.637 EUR

HR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.265 EUR

G3V XFRA US3932221043 GREEN PLAINS INC. 0.106 EUR

GS7A XFRA US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.527 EUR

FL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.150 EUR

CUM XFRA US2310211063 CUMMINS INC. DL 2,50 1.006 EUR

SWTF XFRA TH0201A10Y19 INTOUCH HLDGS -FGN.-BA 1 0.033 EUR

CBT XFRA US1270551013 CABOT CORP. DL 1 0.291 EUR

LTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.265 EUR

AV6 XFRA US05379B1070 AVISTA CORP. 0.342 EUR

LIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01 0.547 EUR

AX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.101 EUR

NVAM XFRA TH0201010R12 INTOUCH HLDGS -NVDR- BA 1 0.033 EUR

LIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01 0.547 EUR

CVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.441 EUR

POH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.441 EUR

GS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.264 EUR

ITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.752 EUR

BDT XFRA DE0005232805 BERTRANDT AG O.N. 2.000 EUR

LNH XFRA BMG5361W1047 LANCASHIRE HLDGS DL -,50

JB3 XFRA AU000000JBH7 JB HI-FI LTD 0.574 EUR

GWA XFRA AU000000GWA4 GWA GROUP LTD. 0.057 EUR

WE7 XFRA AU000000EVN4 EVOLUTION MINING LTD 0.022 EUR

F03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.062 EUR

SCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.485 EUR

OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.441 EUR

3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.048 EUR

HCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 1 0.768 EUR