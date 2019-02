FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.529 EUR

W4M XFRA US01881G1067 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LP 0.565 EUR

PND XFRA NO0003054108 MOWI ASA NK 7,5 0.267 EUR

IFX XFRA DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 0.270 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.127 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.054 EUR

WOPA XFRA AU000000WPL2 WOODSIDE PET. 0.803 EUR

PD1A XFRA AU000000ANN9 ANSELL LTD. 0.183 EUR

XFRA DE000HSH4SX8 HSH NORDBANK MZC 10 14/22 0.000 %

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.100 EUR

JXC1 XFRA US48123V1026 J2 GLOBAL INC. DL-,01 0.393 EUR

BOO XFRA US0942351083 BLOOMIN' BRANDS DL-,01 0.088 EUR

RSU XFRA AU000000SUL0 SUPER RETAIL GROUP LTD. 0.136 EUR

1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.229 EUR

1LK XFRA AU000000LNK2 LINK ADMINISTR. HLDGS.LTD 0.050 EUR

HO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1 0.260 EUR

EGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.265 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.095 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.065 EUR

AKUP XFRA US0101995035 AKZO NOBEL SPONS.ADRS 1/3 1.495 EUR

RUNA XFRA US7818462092 RUSH ENTERPRISES A DL-,01 0.106 EUR

PNH XFRA AU000000HT18 HT+E LTD 0.025 EUR