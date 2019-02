FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

D6RK XFRA DE000DK2D7T7 DEKAFONDS TF 0.830 EUR

DEDB XFRA LU0065060971 DEKALUX-GELDMARKT: USD 1.314 EUR

DBAN XFRA DE000A1TNUT7 DT.BETEILIG.AG NA O.N. 1.450 EUR

FK8X XFRA DE0009786285 DEKA-EUROPAPOTENTIAL TF 0.390 EUR

FK8S XFRA DE0009786277 DEKA-EUROPAPOTENTIAL CF 0.430 EUR

FK8T XFRA DE0009786186 DEKA-EUROPASELECT CF 0.400 EUR

FK82 XFRA DE0009771824 DEKA-LIQUIDITAET: EURO TF 0.020 EUR

D6R5 XFRA DE0009762864 DEKA-SCHWEIZ 1.280 EUR

FK8C XFRA DE0008479981 FRANKFURTER-SPARINRENT 0.190 EUR

FK89 XFRA DE0008479825 DEKA-RENTENNACHRANG 0.710 EUR

D6R7 XFRA DE0008474669 DEKASPEZIAL CF 1.160 EUR

FK83 XFRA DE0008474560 DEKARENT-INTERNATIONAL CF 0.120 EUR

FK87 XFRA DE0008474537 RENDITDEKA CF 0.150 EUR

OG7U XFRA DE0008474511 ARIDEKA CF 0.650 EUR

OG7T XFRA DE0008474503 DEKAFONDS CF 0.340 EUR

D6R8 XFRA DE0005896872 DEKA-EUROLAND BALANCE CF 0.210 EUR

FK8L XFRA DE0005152631 DEKA-TECHNOLOGIE TF 0.100 EUR

D6RG XFRA DE0005152623 DEKA-TECHNOLOGIE CF 0.120 EUR

CDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.260 EUR

TR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.273 EUR

SJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 0.997 EUR

RHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.273 EUR

RRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.516 EUR

PJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.891 EUR

NUS XFRA US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 0.326 EUR

NTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 1.059 EUR

DUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01 0.441 EUR

MKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.176 EUR

9LG XFRA US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 0.287 EUR

KYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.066 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.179 EUR

IFXA XFRA US45662N1037 INFINEON TECHNOLOGIES ADR 0.271 EUR

CNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 2.073 EUR

BG4 XFRA US0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01 0.141 EUR

AEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.463 EUR