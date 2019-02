FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HBC2 XFRA US4042804066 HSBC HLDGS PLC ADR/5DL-50

HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50

ESY XFRA DE0005634000 EASY SOFTWARE AG

9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57

LIS XFRA AU000000LTR4 LIONTOWN RESOURCES LTD

KDM XFRA CA37640A1057 GLACIER LAKE RES

XE7B XFRA US8972384080 TROVAGENE INC.NEW DL-,001

1Y8 XFRA GB00B0T4LH64 HICL INFRASTRUCT.LS-,0001