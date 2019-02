FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 22.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.02.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LYQI XFRA FR0010652867 LYX.MSCI AC AXJ.U.ETF A

LYQD XFRA FR0010444786 LYX.MSCI TAIWAN U.ETF A

LYMC XFRA FR0010361691 LYX.MSCI KOREA U.ETF CEO

LYME XFRA FR0010361675 LYX.HONG KONG(HSI)U.ETF D

LYYH XFRA FR0010346205 LYX.CTR/C.CRB E-E UE A

LYYC XFRA FR0010312124 LYX.MSCI AC APXJ.UETF A

LYY6 XFRA FR0010270033 LYX.C.T.R./C.CRB TRUE A

L8I1 XFRA FR0010204081 LYX.CH.ENT.(HSCEI)U.E. A

IFXN XFRA DE000A2NBU26 INFINEON TECH.AG NA NEUE