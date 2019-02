FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom will ihren Wachstumskurs auch in diesem Jahr fortsetzen. Sowohl der Umsatz als auch die operativen Ergebniskennziffern sollen weiter steigen, kündigte der DAX-Konzern bei Vorlage des Jahreszahlen 2018 an. Das bereinigte EBITDA after leases soll rund 23,9 Milliarden Euro erreichen nach einem pro forma Wert von 23,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Beim freien Cashflow after leases rechnet die Telekom mit rund 6,7 (Vorjahr: 6,0) Milliarden Euro.

Bei der Formulierung seiner Ziele für 2019 trägt der Bonner Konzern mit der Definition neuer finanzieller Leistungsindikatoren den Auswirkungen der in diesem Jahr erstmals zur Anwendung kommenden Vorschrift IFRS 16 für die Bilanzierung von Leasing-Verhältnissen Rechnung. So wird die operative Ertragskraft künftig mit dem bereinigten EBITDA after leases (EBITDA AL) gemessen anstatt wie bisher mit dem bereinigten EBITDA, und die Finanzkraft mit dem Free Cashflow after leases (Free Cashflow AL) anstelle des bislang verwendeten Free Cashflow.

Bei der Ermittlung des EBITDA AL wird das bereinigte EBITDA um die Abschreibungen der Nutzungsrechte und die Zinsaufwendungen für Leasing-Verbindlichkeiten angepasst. Der freie Cashflow wird zur Berechnung des Free Cashflow AL um die Tilgung von Leasing-Verbindlichkeiten angepasst.

Der Rechnungslegungsstandard IFRS 16, der erstmals für Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2019 angewendet werden muss, regelt die Leasing-Bilanzierung neu. Der Großteil der Leasingverträge der Telekom entfällt auf die Anmietung von Mobilfunk-Standorten, vor allem in den USA. Neben Immobilien, Grund und Boden werden beispielsweise Plätze an Mobilfunk-Masten oder Dachflächen für die Installation von Mobilfunkantennen gemietet.

February 21, 2019

