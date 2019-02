Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGAHI (Dow Jones)--Nach anfänglichen kleinen Verlusten zeigen sich die meisten Börsen in Ostasien am Donnerstag im Handelsverlauf mit moderaten Gewinnen. Erneut sind es die US-chinesischen Handelsgespräche, die das Geschehen dominieren. Einem Agenturbericht zufolge haben sich beide Seiten prinzipiell in einer Vielzahl von Punkten geeinigt, die Rede ist von sechs Kernbereichen, für die nun Umrisse aufgestellt würden. Unter anderem soll es dabei um den Diebstahl geistigen Eigentums und erzwungenen Technologietransfer gehen.

Damit verdichten sich die Signale, dass die USA zumindest nicht sofort zum Ende der vereinbarten Friedenspflicht am 1. März ihre Strafzölle auf Importe aus China anheben werden.

An den Aktienmärkten ziehen die Indizes daraufhin an und weiten die zuletzt vor allem hoffnungsgetriebenen Kursgewinne aus. Der Nikkei-Index liegt 0,3 Prozent im Plus bei 21.502 Punkten, in Schanghai und Hongkong fallen die Gewinne mit bis zu knapp 1 Prozent höher aus, ebenso in Sydney, wo der Handelstag mit einem Anstieg von 0,7 Prozent bereits beendet ist.

Leicht bremsend in Japan wirkt die Bekanntgabe des neuesten Einkaufsmanagerindex, einem wichtigen Konjunkturindikator. Er ist in erster Lesung in den Kontraktion anzeigenden Bereich gesunken und zugleich auf den tiefsten Stand seit Oktober 2016.

Keine neuen Erkenntnisse brachte das am Vorabend veröffentlichte Protokoll des Januar-Treffens der US-Notenbank. Angesichts der zunehmenden konjunkturellen Unwägbarkeiten wollen die Notenbanker bei weiteren Zinserhöhungen geduldig agieren.

Lenovo mit Kurssprung auf Dreijahreshoch

Von Unternehmensseite kommen gute Geschäftszahlen von Lenovo. Der Computerbauer hat in seinem dritten Geschäftsquartal den Umsatz um 8,5 Prozent gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Mit 233 Millionen Dollar fiel der Nettogewinn wieder positiv aus. Lenovo spricht von einer rekordhohen Profitabilität. Die Aktie schießt darauf um gut 11 Prozent nach oben in Hongkong und bewegt sich im Bereich eines Dreijahreshochs.

Cathay Pacific setzen den Höhenflug vom Vortag nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen fort. Der Kurs gewinnt weitere fast 5 Prozent auf ein Achtmonatshoch. Goldman Sachs zufolge könnten die guten Zahlen wegen der Lage des Neujahrsfests in China zwar verzerrt sein, gleichwohl sind die Analysten zuversichtlich, dass sich die Erholung bei der Fluglinie 2019 fortsetzen dürfte.

BAIC Motor legen um gut 2 Prozent zu. Die Aktie zeigt sich damit unbelastet davon, dass Nomura sie auf "Neutral" abgestuft hat. Die Experten befürchten, dass die Gemeinschaftsunternehmen mit Mercedes-Benz und Hyundai mangels neuer Modelle und wegen der starken Konkurrenz keine weiteren Gewinne beisteuern werden.

In Seoul profitieren Samsung nur leicht von der Vorstellung eines Geräts, das Smartphone und Tablet in einem ist. Das "Galaxy Fold" ist, wie der Name sagt, faltbar und kann sich von einem Smartphone in ein Tablet verwandeln. Samsung spricht von einem "einzigartigen Luxusgerät". Es soll ab Ende April in den Handel kommen und knapp 2.000 Dollar kosten.

Ölpreise stabil - API-Daten bewegen kaum

Am Ölmarkt ziehen die Preise leicht an vor dem Hintergrund der Entwicklung bei den Handelsgesprächen. Brentöl kostet 0,2 Prozent mehr und zwar 67,19 Dollar. Vorratsdaten des Branchenverbands API vom Vorabend sind derweil uneinheitlich ausgefallen. Während die Ölvorräte zunahmen, sanken die Benzinlager. Gleichwohl fiel der Anstieg der Ölbestände in der abgelaufenen Woche nicht so hoch aus, wie es für die Bekanntgabe der offiziellen Daten im späteren Tagesverlauf erwartet wird.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.139,20 +0,70% +8,73% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.514,20 +0,39% +7,49% 07:00 Kospi (Seoul) 2.230,61 +0,04% +9,29% 07:00 Schanghai-Comp. 2.790,05 +1,04% +11,88% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.721,16 +0,73% +10,16% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.284,02 +0,17% +6,23% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.723,94 -0,13% +2,11% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:51 % YTD EUR/USD 1,1340 -0,1% 1,1346 1,1344 -1,1% EUR/JPY 125,62 -0,1% 125,71 125,78 -0,1% EUR/GBP 0,8700 +0,1% 0,8694 0,8690 -3,3% GBP/USD 1,3033 -0,1% 1,3050 1,3056 +2,3% USD/JPY 110,77 -0,0% 110,79 110,88 +1,0% USD/KRW 1124,95 +0,2% 1123,16 1122,93 +1,0% USD/CNY 6,7033 -0,3% 6,7212 6,7240 -2,6% USD/CNH 6,7018 -0,3% 6,7187 6,7275 -2,5% USD/HKD 7,8482 -0,0% 7,8492 7,8490 +0,2% AUD/USD 0,7104 -0,9% 0,7167 0,7165 +0,8% NZD/USD 0,6824 -0,5% 0,6859 0,6866 +1,6% Bitcoin BTC/USD 3.947,18 +0,5% 3.926,91 3.891,01 +6,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,41 57,16 +0,4% 0,25 +24,6% Brent/ICE 67,18 67,08 +0,1% 0,10 +23,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.339,89 1.336,70 +0,2% +3,19 +4,5% Silber (Spot) 16,02 16,05 -0,2% -0,04 +3,4% Platin (Spot) 825,50 827,50 -0,2% -2,00 +3,6% Kupfer-Future 2,91 2,92 -0,3% -0,01 +10,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2019 01:08 ET (06:08 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.