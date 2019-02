Der US-Energiekonzern OGE Energy Corporation (ISIN: US6708371033, NYSE: OGE) zahlt eine Dividende von 0,365 US-Dollar je Aktie für das zweite Quartal 2019 an seine Aktionäre, wie am Mittwoch berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,46 US-Dollar ausgeschüttet. Die Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 41,94 US-Dollar (Stand: 20. Februar 2019) 3,48 Prozent. Die Auszahlung an die Aktionäre ...

