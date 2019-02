Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum steigert Umsatz in 2018 um 12,4 % und EBIT um 33,3 % DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum steigert Umsatz in 2018 um 12,4 % und EBIT um 33,3 % 21.02.2019 / 07:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMELDUNG INVESTOR RELATIONS INFORMATION Pfeiffer Vacuum steigert Umsatz in 2018 um 12,4 % und EBIT um 33,3 % - Umsatz mit 659,7 Mio. Euro am oberen Ende der erwarteten Bandbreite von 640 bis 660 Mio. Euro - EBIT-Marge: 14,4 % (bereinigt: 15,2 %) - Book to bill Ratio: 1,03 Asslar, 21. Februar 2019. Pfeiffer Vacuum Pfeiffer Vacuum, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, gibt vorläufige, ungeprüfte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 bekannt. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 12,4 % auf 659,7 Mio. Euro gestiegen (587,0 Mio. Euro) und erreicht eine weitere Bestmarke. Das Betriebsergebnis (EBIT) konnte um 33,3 % auf 95,1 Mio. Euro (Vorjahr: 71,4 Mio. Euro) gesteigert werden. Die EBIT-Marge verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 14,4 % gegenüber Vorjahr (12,2 %). Hierin enthalten sind Effekte aus Kaufpreisallokationen (PPA-Effekte) in Höhe von 5,2 Mio. Euro für die im Vorjahr erworbenen Gesellschaften. Unter Berücksichtigung dieser Sondereffekte beträgt die bereinigte EBIT-Marge 15,2 %. Die Book-to-Bill Ratio, das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, beträgt für das Gesamtjahr 1,03. Ende des vierten Quartals verfügte Pfeiffer Vacuum über einen Auftragsbestand von 144,9 Mio. Euro, ein Plus von 13,7 % gegenüber dem Vorjahr (127,4 Mio. Euro). Dr. Eric Taberlet, CEO und Nathalie Benedikt, CFO kommentieren: " 2018 war geprägt von der strategischen Neuausrichtung des Konzerns. Gleichzeitig haben wir einen Rekordumsatz von rund 660 Mio. Euro erzielt. Dieses Ergebnis war nur durch das außerordentliche Engagement unserer weltweit rund 3.200 Mitarbeiter möglich. Ihnen gilt unser ausdrücklicher Dank. Auch in 2019 möchten wir unseren Umsatzwachstumskurs fortsetzen. Im Zeitraum der Strategieimplementierung erwarten wir keine deutliche Verbesserung der EBIT-Marge." Das endgültige Jahresergebnis wird am 28. März 2019 bekannt gegeben. Zur Erläuterung der Jahresergebnisse findet taggleich um 10:00 Uhr eine Bilanzpresse- und um 16:00 Uhr eine Investorentelefonkonferenz statt. Kontakt Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Dinah Reiss T +49 6441 802 1346 F +49 6441 802 1365 Dinah.Reiss@pfeiffer-vacuum.de Kurzprofil Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe 1958 durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Pfeiffer Vacuum verfügt über acht Produktionsstandorte in Europa, Asien und Nordamerika. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften. Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com 21.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland Telefon: +49 6441 802-0 Fax: +49 6441 802-1365 E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de Internet: www.pfeiffer-vacuum.de ISIN: DE0006916604 WKN: 691660 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 778371 21.02.2019 ISIN DE0006916604 AXC0069 2019-02-21/07:45