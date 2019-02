Die letzte Dax-Wette vom Dienstag in der TB-Daily steht heute morgen in der Frühbörse bei rechnerisch rund 32 %, vorbehaltlich des tatsächlichen Verlaufes heute mit der Möglichkeit, das es 50 % werden. In der Frühbörse erreichte der Dax immerhin 11.421,50 Punkte (6 40 Uhr). Wahrscheinlich werden wir den Gewinn kassieren, doch werfen Sie lieber einen Blick auf TB-Daily heute morgen. Sollten Sie diese nicht abonniert haben, lesen Sie sie ab ca. 9 30 Uhr bitte über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info