OLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

SGL CARBON SE O.N. NEUE SGLA DE000A2TSLG0

TAG IMMOBILIEN AG NEUE TEGN DE000A2TSQ27

BRENNTAG AG NA O.N. NEUE BNRN DE000A2TSVY2

BAYER AG NA O.N. NEUE BAY9 DE000BAY0199

ENCAVIS AG INH. O.N. NEUE CAPN DE000A2TSVX4

LEG IMMOBILIEN AG NA NEUE LEGN DE000LEG1193

DEUTSCHE WOHNEN SE NEUE DWNN DE000A2TSQ50

MTU AERO ENGINES NEUE NA MTXN DE000A2TSRN3





AB/FROM ONWARDS 21.02.2019