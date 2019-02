Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,70 auf 3,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe nach der Zahlenvorlage des Unternehmens seine Modellangaben überarbeitet, schrieb Analyst Julio Arciniegas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch langfristig rechne er nun mit weniger Gewinnzuwachs./he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2019 / 17:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-02-21/00:37

ISIN: DE000A1J5RX9