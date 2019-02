Nordex Group: Vorläufige Zahlen 2018 bestätigen Prognose DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Nordex Group: Vorläufige Zahlen 2018 bestätigen Prognose 21.02.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nordex Group: Vorläufige Zahlen 2018 bestätigen Prognose * Konzernumsatz von EUR 2,46 Mrd. erreicht * EBITDA-Marge beträgt 4,1 Prozent * Working-Capital-Quote von 5,3 Prozent im Vorjahr auf minus 3,8 Prozent deutlich verbessert * Auftragseingang 2018 steigt um 73 Prozent auf 4,75 GW Hamburg, 21. Februar 2019. Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) hat heute ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 vorgelegt. Danach erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von EUR 2,46 Mrd. (Vorjahr: EUR 3,08 Mrd.) und liegt im prognostizierten Korridor von EUR 2,4 bis 2,6 Mrd. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beläuft sich auf EUR 101,7 Mio. (Vorjahr: EUR 200,7 Mio.). Daraus ergibt sich eine EBITDA-Marge in Höhe von 4,1 Prozent (Vorjahr: 6,5 Prozent), die ebenfalls in der erwarteten Bandbreite von vier bis fünf Prozent liegt. Das Unternehmen hat seine auf den Konzernumsatz bezogene Working-Capital-Quote von 5,3 Prozent im Vorjahr auf minus 3,8 Prozent deutlich verbessert und liegt damit - wie prognostiziert - unter fünf Prozent. Dazu haben die weiter erfolgreiche Umsetzung des Working-Capital-Programms sowie der hohe Auftragseingang beigetragen. Im Berichtsjahr investierte die Nordex Group EUR 112,9 Mio. (Vorjahr: EUR 144,3 Mio.) und liegt mit diesem Wert auf dem prognostizierten Niveau von rund EUR 110 Mio. Im Jahr 2018 erhöhte die Nordex Group ihren Auftragseingang von 2,74 GW um 73 Prozent auf 4,75 GW. Diese Aufträge verteilen sich auf Europa (45,1 Prozent), Nordamerika (15,2 Prozent), Lateinamerika (25,0 Prozent) sowie den Rest der Welt (14,7 Prozent) und unterstreichen die globale Positionierung des Unternehmens. Hervorzuheben sind die Aufträge für die neuen Turbinen N149/4.0-4.5 in Schweden (Projekt "Nysäter" mit 475 MW) und AW140 in Indien (Projekt "Mulanur" mit 300 MW). "Das Jahr 2018 hat gezeigt, dass die von uns eingeleiteten Maßnahmen gegriffen haben. Unsere neuen hocheffizienten Turbinen sind auf positive Kundenresonanz gestoßen und wir beobachten auch weiterhin eine starke Nachfrage. Wir sind mit einem gut gefüllten Auftragsbuch in das Jahr 2019 gestartet und verfügen nicht zuletzt aufgrund des erfolgreichen Working-Capital-Managements über solide Finanzstrukturen", fasst José Luis Blanco, CEO der Nordex Group, zusammen. Die Nordex Group wird am 26. März 2019 ihre testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 einschließlich der Prognose für 2019 vorlegen. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen: Nordex SE Felix Losada Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141 flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren: Nordex SE Felix Zander Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116 fzander@nordex-online.com Nordex SE Tobias Vossberg Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 2502 tvossberg@nordex-online.com Nordex SE Rolf Becker Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1892 rbecker@nordex-online.com 21.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: info@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 778425 21.02.2019 ISIN DE000A0D6554 AXC0076 2019-02-21/08:00