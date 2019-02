Die Aktie von Tilray ist am Mittwochabend mit einem Plus von 5,3 Prozent auf 81,10 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Beflügelt hat den Wert ein neuer hochinteressanter Deal. Tilray hat die Übernahme von Manitoba Harvest, einem der größten Produzenten von Nahrungsmitteln aus Hanf, für 419 Millionen Kanadische Dollar bekannt gegeben. Die Hanfprodukte von Manitoba Harvest werden in über 16.000 Geschäften in den USA und Kanada verkauft. Tilray rechnet damit, bereits im Sommer dieses Jahres CBD-basierte Produkte auf den US-Markt bringen zu können. Mit diesem Deal dürfte Tilray die Konkurrenz in Form von Canopy Growth und Aurora zumindest ärgern. Erwirbt man damit doch eine hervorragende Ausgangslage für den hochinteressanten US-Markt. Kürzlich wurde der Anbau von Hanf in den USA erlaubt und in der Folge wurden Cannabidiole (CBD) von der Liste der kontrollierten Substanzen der Drug Enforcement Administration genommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...