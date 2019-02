Die Veröffentlichung des 2018er-Gesamtjahresergebnisses nebst der Perspektive für 2019 sorgte am gestrigen Mittwoch für immense Schwankungen in der Aktie des Luftfahrt-Triebwerksherstellers MTU Aero Engines. Die Handelsspanne des Tages war mit 13,50 Euro oder knapp sieben Prozent ungewöhnlich hoch, obgleich das, was MTU auf den Tisch legte, durchaus nicht überraschte. Der Umsatz lag mit 4,57 Milliarden Euro knapp über der Analystenprognose und 17 Prozent über dem des Vorjahres.

Den vollständigen Artikel lesen ...