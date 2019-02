Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung Ende Januar ihren Sorgen um die Risiken für das US-Wirtschaftswachstum Ausdruck verliehen. Wie aus dem Protokoll der Sitzung weiter hervorgeht, verständigten sich die Notenbanker darauf, demnächst einen Plan für einen Stopp des Bilanzabbaus im Laufe des Jahres vorzulegen. Das Protokoll gibt Aufschluss über die Bandbreite der geldpolitischen Diskussionen innerhalb der Federal Reserve. Die Fed hatte im Oktober 2017 begonnen, ihr riesiges Hypotheken- und Staatsanleihenportfolio von damals rund 4,5 Billionen Dollar schrittweise zu schrumpfen. Zunächst herrschte die Annahme, dass es Jahre dauern werde, bis das Portfolio auf einen Wert von 3,0 bis 1,5 Billionen Dollar sinkt. Das schrumpfende Portfolio stand im Dezember unter strenger Beobachtung, weil Marktakteure und US-Präsident Donald Trump darin die Schuld für die große Marktvolatilität sahen. Bei der Ratssitzung am 29. und 30. Januar waren sich laut Protokoll "fast alle" einig, den Bilanzabbau dieses Jahr auszusetzen. Über künftige Zinserhöhungen gab es bei der Sitzung zwei Lager. Einige Notenbanker argumentierten, dass Zinserhöhungen nur nötig sein könnten, wenn die Inflation höher ausfällt als das Ziel der Fed. Andere Geldpolitiker jedoch sagten, dass es gerechtfertigt wäre, die Zinsen dieses Jahr zu erhöhen, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt. Bei der Sitzung hatte die US-Notenbank ein starkes Signal für eine Zinspause gesendet.

TAGESTHEMA II

US-Präsident Donald Trump hat bekräftigt, dass Zölle auf Autos der Europäischen Union (EU) eingeführt werden, sofern es zwischen beiden Seiten nicht zu einem Handelsabkommen kommt. "Wir versuchen einen Deal zu erreichen, sie sind sehr darauf aus, einen Deal zu machen", sagte Trump im Beisein von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in Washington, der dort zu einem Treffen mit der Trump-Administration war. "Falls wir keinen Deal machen, werden wir Zölle erlassen", sagte Trump. In dieser Woche wird das Handelsministerium seine Untersuchung abschließen, ob importierte Automobile und Automobilteile die nationale Sicherheit des US-Handelsgesetzes verletzen. Trump hat sich bereits für eine Abgabe von mindestens 20 Prozent auf Automobilimporte ausgesprochen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HOCHTIEF (13:30)

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2018 (in Millionen Euro, Dividende in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatzerlöse 23.836 +5% 13 22.631 Ergebnis vor Steuern, operativ 953 +10% 13 866 Ergebnis nach Steuern/Dritten, operativ 505 +12% 13 452 Dividende je Aktie 5,28 +56% 5 3,38

PFEIFFER VACUUM (08:00)

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2018 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Auftragseingang k.A. -- -- 642 Umsatz 650 +11% 4 587 EBIT 94 +32% 4 71 Ergebnis nach Steuern 67 +25% 4 54 Ergebnis je Aktie 6,72 +23% 4 5,46 Dividende je Aktie 2,24 +12% 2 2,00

Weitere Termine:

07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:45 BI-PK)

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 4Q

07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis

07:35 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis

07:40 FR/Orange SA, Ergebnis 4Q

07:45 DE/Krones AG, Jahresergebnis

07:55 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis

08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis

17:55 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/MBB SE, Jahresergebnis

DE/VTG AG, Jahresergebnis

DE/Aumann AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Bertrandt: 2,00 EUR Glaxosmithkline: 0,23 GBP HSBC: 0,21 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 103 zuvor: 103 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,5 zuvor: 47,8 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,1 zuvor: 51,2 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 zuvor: 53,0 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,9 zuvor: 49,7 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,2 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,3 zuvor: 51,0 - US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: +14,0 zuvor: +17,0 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember (ursprünglich 25.1.2019) PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert +0,7% gg Vm; vorläufig +0,8% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 227.000 zuvor: 239.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,3 zuvor: 54,2 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,9 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -6,4% gg Vm 16:00 Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2021 Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2029 im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2022 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2024 Auktion 6,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2025 im Gesamtvolumen von 8 bis 9 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion inflationsindexierter, 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 11:30 GB/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2057 im Volumen von 1,5 Mrd GBP 11:50 FR/Auktion inflationsindexierter, 2,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion inflationsindexierter, 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 Auktion inflationsindexierter, 0,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2036 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.796,30 0,33 Nikkei-225 21.464,23 0,15 Schanghai-Composite 2.759,12 -0,08 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.401,97 0,82 DAX-Future 11.412,50 0,88 XDAX 11.416,43 0,87 MDAX 24.401,04 0,10 TecDAX 2.615,62 -0,68 EuroStoxx50 3.259,49 0,62 Stoxx50 3.020,94 0,73 Dow-Jones 25.954,44 0,24 S&P-500-Index 2.784,70 0,18 Nasdaq-Comp. 7.489,07 0,03 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,54% +9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen an den Aktienmärkten rechnen Händler. "Die Konsolidierung ist in eine neue Rally-Runde gemündet", sagt ein Marktteilnehmer. Der DAX werde nun voraussichtlich weitere neue Jahreshochs markieren. Technisch orientierte Marktteilnehmer sehen das nächste übergeordnete Ziel im Bereich um 11.700 Punkten. Gestützt wird die Stimmung von Berichten zu Fortschritten bei den chinesisch-amerikanischen Handelsgesprächen. Auf mehreren Kernfeldern könnten nun Vereinbarungen aufgesetzt werden. Die asiatischen Börsen haben daraufhin frühe Verluste aufgeholt und haben überwiegend ins Plus gedreht. Auch die US-Index-Futures ziehen an.

