Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Schneider Electric nach Jahreszahlen von 88 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit einem organischen Wachstum von 6,6 Prozent und einer um 0,5 Prozentpunkte gestiegenen Profitabilität habe der Elektrotechnikkonzern ein solides Jahr 2018 verbucht, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Erwartung steigender Kapitalkosten habe er jedoch sein Kursziel reduziert./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2019 / 11:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121972