NEW YORK (USA) und GENT (Belgien), Feb. 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- DoubleVerify, der führende unabhängige Anbieter von Marketingmesssoftware und-analytikfunktionen, hat heute die Übernahme von Zentrick bekanntgegeben, einem Unternehmen, das im Bereich der digitalen Videotechnik tätig ist und Middleware-Lösungen anbietet, die hinter der nahtlosen Ausführung und Leistung von Online-Videowerbung für die weltweit größten Marken, Plattformen und Verlage stehen. Die Entwicklungsteams von Zentrick werden weiterhin von der Niederlassung des Unternehmens in Gent (Belgien) aus arbeiten. Die Transaktion wurde am 15. Februar 2019 als reines Aktienangebot in bar abgeschlossen.

Die Ausgaben für Videowerbung sind 2018 auf 28 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das Ökosystem, das zur Unterstützung des Wachstums im Bereich der Bereitstellung von Videoanzeigen erforderlich ist, ist inzwischen jedoch stark fragmentiert. Heutzutage können über 30 % der verkauften Videoanzeigen nicht von Verlagen geschaltet werden, da verschiedene Arten von technischen Problemen bei der Bereitstellung von Videoanzeigen auftreten. Diese Probleme treten in den Schlüsselbereichen Mobile App und Connected TV besonders häufig auf. Der Grund dafür liegt in der Inkompatibilität mehrerer Wiedergabestandards und Latenzverzögerungen beim Laden von Videoanzeigen.

Zentrick optimiert die Bereitstellung von Videoanzeigen und verbessert die Leistung

Die Middleware von Zentrick reduziert technische Probleme bei der Videoübertragung um mehr als 50 %, indem Ladezeiten verkürzt werden und mehrere Arten von Latenz vermieden werden, die die Bereitstellung einer Videoanzeige verhindern können. Eine höhere Anzahl von bereitgestellten Anzeigen maximiert die Leistung für Werbetreibende und den Ertrag für Verlage. Die Software von Zentrick ermöglicht es Verlagen außerdem, Probleme, die bei der Bereitstellung auftreten, in Echtzeit zu erkennen und zu beheben.

Das ganze Videowerbungs-Ökosystem profitiert von der Middleware von Zentrick

Für Medienplattformen und Verlage beseitigt die Middleware von Zentrick sowohl den technischen Aufwand als auch die Latenzzeiten, die mit der Unterstützung mehrerer Datenintegrationen von Drittanbietern (z. B. Messdaten-, Attributions- und Zielgruppenanbieter) einhergehen. Drittanbieter von Diensten profitieren von einer nahtlosen Plattformaktivierung und gleichberechtigtem Zugriff auf die Videowiedergabedaten, die für den Betrieb ihrer Dienste erforderlich sind.

"DV hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen neuen Standard in Bezug auf Marketingleistung zu setzen und anzutreiben. So geben wir Werbetreibenden Klarheit und Vertrauen in ihre digitalen Investitionen", sagte Wayne Gattinella, CEO von DoubleVerify. "Die Beseitigung von Problemen bei der Bereitstellung von Videowerbung hat einen direkten Einfluss auf die Leistung von Online-Werbung, der im gesamten Ökosystem Beachtung finden wird."

"Das gesamte Team von Zentrick ist begeistert, sich mit DoubleVerify zusammenzuschließen - einem schnell expandierenden, globalen Unternehmen mit einer erstklassigen Überprüfungslösung", sagte Pieter Mees, Mitgründer von Zentrick. "Durch die Integration der digitalen Videotechnologie und des Fachwissens von Zentrick in die branchenweite Plattform von DV werden unsere Bemühungen zur Vereinfachung und Optimierung der Anzeigenleistung beschleunigt."

"2018 hat Zentrick die Auslieferung von mehr als 150 Milliarden Videoanzeigen beschleunigt", sagte Frederik Neus, Mitgründer von Zentrick. "Durch die Integration mit DoubleVerify erwarten wir eine Skalierung unserer Lösung, um sowohl Werbetreibenden als auch Verlagen einen besseren Service bieten zu können und noch größere Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem zu realisieren."

Über DoubleVerify

DoubleVerify ist der führende unabhängige Anbieter von Marketingmesssoftware, -daten und -analytikfunktionen, die die Qualität und Effektivität digitaler Medien für die weltweit größten Marken und Medienplattformen bestätigen. DV bietet Medientransparenz und -verantwortung, um höchste Qualität der Aufrufe für maximale Werbeleistung zu liefern. Seit 2008 hat DV Hunderten von Fortune-500-Unternehmen dabei geholfen, aus ihren Medienausgaben das Beste herauszuholen, indem das Unternehmen branchenführende Lösungen für das digitale Ökosystem bereitgestellt und zum Aufbau einer besseren Branche beigetragen hat. Erfahren Sie mehr unter www.doubleverify.com.