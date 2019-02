Tomra Systems hat einmal mehr ein hervorragendes Quartalsergebnis abgeliefert. Sowohl Umsatz als auch EBITA liegen deutlich über den ohnehin hohen Erwartungen von Analystenseite. An der starken fundamentalen Entwicklung will Tomra Systems auch seine Aktionäre teilhaben lassen - pro Aktie plant der Spezialist für Sammel- und Sortierlösungen 4,50 Norwegische Kronen (insgesamt 46 Euro-Cent) auszuschütten, 2,00 Kronen sollen in Form einer Sonderdividende fließen. Die Rallye kann weiter gehen.

