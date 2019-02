Tesla schickt die nächsten 4.000 Model 3 nach Europa und auch die China-Expansion soll etwaige Wachstumsdellen im US-Markt auffangen. Ein großer Tesla-Investor ist von Elon Musk und seiner Strategie begeistert. Die Kritik an seinen irritierenden Twitter-Auftritten oder zu großen Versprechungen sei überzogen, so Cathie Wood von ARK Invest. In einem Interview mit CNBC sagte sie nun, dass Tesla die gleiche Skepsis entgegenschlägt wie damals Amazon - bevor sich die Aktie vervielfachte. Tesla werde es den "Naysayer" zeigen. Die Portfoliomanagerin ist der Meinung, dass Tesla wie Amazon am Anfang bewusst operativ Geld verliere, was sich auf lange Sicht auszahlen werde.

