Marc Fielmann, Chef des gleichnamigen Hamburger Brillen-Imperiums, über den Rückzug seines Vaters, peinliche Pannen in den ersten Tagen und seine Bemühungen, das Optikergeschäft zu digitalisieren.

Herr Fielmann, vor Kurzem hat Ihr Vater angekündigt, sich weiter aus dem Unternehmen zurückzuziehen. Damit tragen Sie immer mehr Verantwortung. War das immer schon Ihr Ziel?Die Möglichkeit bestand seit meiner Kindheit. Ich bin in unserem Unternehmen aufgewachsen. Früher hing neben dem Schreibtisch meines Vaters eine Landkarte. Dort durfte ich schon mit fünf Jahren in die Orte eine Nadel stecken, in denen wir gerade eine Niederlassung eröffneten. Wenn sie so wollen, bin ich also schon seit 25 Jahren dabei.

Und als Junge wollten Sie irgendwann den Job Ihres Vaters übernehmen?Der Gedanke war da, aber es war kein konkretes Ziel. Damit auseinandergesetzt habe ich mich erst viele Jahre später.

Sie wollten nie Feuerwehrmann oder Rockstar werden?Zwischendurch kamen sicher mal solche Gedanken, aber ich hatte reichlich Gelegenheit, mich auszuprobieren, und weiß: Für mich ist Fielmann ein Glücksfall.

Weil?Weil wir als Augenoptiker Gutes tun. Wir helfen den Kunden, wieder klar zu sehen. Wir haben für jeden eine Lösung. Bei uns muss ich niemanden rausschicken, weil er vielleicht nicht so viel Geld hat. Zudem hat Fielmann unglaublich viele Entwicklungschancen, ist schuldenfrei, wirtschaftet grundsolide. Damit kann ich mich identifizieren.

Fast jeder Deutsche kennt Fielmann. Wie ist das, gerade für einen Jugendlichen, der "Herr Fielmann" zu sein?Als Teenager war das nicht so gut, man will ja als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen werden. Deshalb war es toll, in London zu studieren. Dort bin ich ein Nobody.

Und heute?Die Haltung zu unserem Familiennamen hat sich geändert, als ich angefangen habe, das Unternehmen mitzugestalten. Da habe ich angefangen, den Namen als etwas Positives zu verstehen.

Hat Sie die Verantwortung nie belastet?Doch, klar. Zum ersten Mal spürbar war das, als ich nach dem Studium mit 21 Jahren in einer unserer Niederlassungen gearbeitet habe. Die Mitarbeiter dort waren sehr nervös. Ich war wahrscheinlich noch nervöser. Alle erwarteten, dass ich fachlich alles richtig mache, dass ich den Kunden richtig berate. Alle Augen waren auf mich gerichtet.

Wie sind Sie damit umgegangen?Ich habe immer gesagt: "Sie mögen nervös sein, aber überlegen Sie mal, wie nervös ich bin. Bitte helfen Sie mir ein bisschen. Ich verspreche, ich helfe Ihnen dann auch." Das hat die Situation entspannt.

Ist auch mal etwas schiefgegangen?Oh ja. Ich wollte mal einer Kundin die Bügel ihrer Acetatbrille anpassen, fing an, sie zu richten. Knack. Kaputt. Ich habe mich wirklich schlecht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...