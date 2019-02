Der Windkraftanlagenhersteller Nordex geht nach einem kräftigen Umsatz- und Ergebnisrückgang 2018 optimistisch ins neue Jahr. "Wir sind mit einem gut gefüllten Auftragsbuch in das Jahr 2019 gestartet", erklärte Konzernchef José Luis Blanco am Donnerstag laut Mitteilung in Hamburg. Vorbörslich zog die Aktie an. Zudem wurden 2018 die zuvor eingedampften Prognosen noch erreicht.

Im vergangenen Jahr hatten Nordex zunächst der Preisdruck und die Auftragsflaute in der Branche zu schaffen gemacht, weshalb das Unternehmen nach neun Monaten seine Ziele eingedampft hatte. Wie die Gesellschaft bereits mitgeteilt hatte, stieg der Auftragseingang auf Jahressicht insgesamt um 73 Prozent auf 4,75 Gigawatt Leistung, im Jahr zuvor waren die Bestellungen wegen neuer gesetzlicher Vorgaben noch eingebrochen. Die Preise sinken in der Branche aber wegen des Konkurrenzkampfs seit Jahren.

Der Umsatz belief sich nach vorläufigen Berechnungen im Jahr 2018 auf 2,46 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor hatte Nordex allerdings noch 3,08 Milliarden Euro erzielt. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) halbierte sich nahezu auf 101,7 Millionen Euro. Die operative Marge ging von 6,5 Prozent auf 4,1 Prozent zurück. Die endgültigen Zahlen und die Prognose für 2019 will Nordex am 26. März vorlegen./tav/men/mis

ISIN DE000A0D6554

