DGAP-Media / 2019-02-21 / 08:22 · Adzuna analysiert die Google-Bewertungen von Jobcentern in den 25 größten Städten Deutschlands · Bochumer Jobcenter erhalten die besten Bewertungen · Jobcenter in Dresden und Mannheim werden am schlechtesten bewertet In Deutschland gibt es große Unterschiede bezüglich der Zufriedenheit mit den für Hartz IV zuständigen Jobcentern. Dies geht aus einer Analyse der Jobsuchmaschine www.adzuna.de [1] hervor. Das Unternehmen hat über 4.600 Google-Bewertungen der Jobcenter in den 25 größten Städten Deutschlands untersucht. Zufriedene Bürger in Bochum Mit großem Abstand führt Bochum das Ranking an. Hier wird der Service der Jobcenter am besten bewertet: 4,1 von 5 Sternen vergeben die Google-Nutzer durchschnittlich an die drei Jobcenter der Stadt. Die insgesamt 15 Jobcenter in Stuttgart werden im Durchschnitt mit 3,2 von 5 Sternen beurteilt. Somit belegt die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg den zweiten Rang der Analyse. Mit einer Google-Bewertung von 3,1 Sternen teilen sich die Jobcenter in Bonn, Frankfurt und Münster den dritten Platz. Unzufriedenheit in Mannheim und Dresden Die Jobcenter von Dresden und Mannheim landen mit einer Bewertung von 1,9 von 5 Sternen auf dem letzten Platz des Rankings. Damit liegen die zwei Städte deutlich unter dem Durchschnittswert der Untersuchung, der 2,5 Sterne beträgt. Auch den vorletzten Rang teilen sich zwei Städte: Die Jobcenter in Karlsruhe und Nürnberg werden mit je 2 von 5 Sternen bewertet. Davor platzieren sich die Standorte Duisburg und Essen (2,2 von 5 Sternen). Die kompletten Ergebnisse finden Sie unter: www.adzuna.de/blog/2019/02/19/zufriedenheit-jobcenter/ [2] Über die Untersuchung Für die Analyse hat die Jobsuchmaschine Adzuna die Google-Bewertungen der Jobcenter in den 25 größten Städten Deutschlands analysiert. Erhoben wurde dabei die Anzahl der Jobcenter pro Stadt sowie die Anzahl der Bewertungen und die Bewertungen pro Standort. Stichtag der Analyse war der 07.02.2019. Über Adzuna Adzuna www.adzuna.de [1] ist eine Meta-Suchmaschine für Stellenangebote, die Arbeitnehmer effizient mit neuen Arbeitgebern zusammenbringt. Mit nur einer Suchanfrage können User über 630.000 Inserate von mehr als 300 deutschen Jobportalen durchsuchen, um die für sie passenden Jobangebote zu finden. In Großbritannien nutzt die britische Regierung Adzuna dank ihrer umfangreichen Datenbank als Datenquelle für aktuelle Trends am Arbeitsmarkt. Neben Deutschland ist Adzuna in 15 weiteren Nationen tätig. Pressekontakt: Lukas von Zittwitz I lukas.v.zittwitz@tonka-pr.com I +49.30.403647.605 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Adzuna Schlagwort(e): Sonderthemen 2019-02-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 778475 2019-02-21 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9febb64034025d8e23722bff1a93c862&application_id=778475&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=beddf7f75cc3afdab09133233e583462&application_id=778475&site_id=vwd&application_name=news

