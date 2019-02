FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 7 Ticks niedriger bei 166,47 Prozent. Das bisherige Tageshoch liegt bei 166,67 und das -tief bei 166,40 Prozent, umgesetzt worden sind etwa 23.600 Kontrakte. "Hürden lokalisieren wir bei 166,73/75 und bei 166,83", heißt es bei der Helaba. Unterstützungen sieht das Haus in der Zone 166,27/35 sowie an der 21-Tagelinie bei 165,92. Darunter verlaufe bei 165,82 der Oktober-Aufwärtstrend. "Das Chartbild ist weiter konstruktiv", so die Helaba.

Am Vormittag werden in Europa Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht und das Protokoll der vergangenen EZB-Sitzung. In den USA werden unter anderem die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter bekanntgegeben und der Konjunkturindex der Notenbank-Filiale in Philiadelphia, weitläufig als Philly-Fed bekannt. Den Daten wird Marktpotenzial zugebilligt.

February 21, 2019 02:30 ET (07:30 GMT)

