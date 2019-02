Köln (ots) -



- Die Zukunft wird sportlich und nachhaltig: Neues Concept Car von PEUGEOT Sport auf Basis des PEUGEOT 508 - Concept Car ist ein Plug-In Hybrid mit über 294 kW/400 PS - PEUGEOT gibt Ausblick auf kommende elektrische Sportfahrzeuge



Auf dem Genfer Autosalon 2019 wird PEUGEOT ein neues Concept Car vorstellen: das Concept 508 PEUGEOT Sport Engineered Neo-Performance. Die Studie auf Basis des neuen PEUGEOT 508 besitzt mit dem PureTech-Benzinmotor und zwei Elektromotoren gleich drei Antriebe, die gemeinsam über 294 kW/400 PS auf die Straße bringen. Mit dem Concept Car gibt die Löwenmarke einen Ausblick auf ihre neuen elektrifizierten, sportlichen Modelle, die eine hohe Fahrleistung mit einer geringen CO2-Emission verbinden. Das Concept 508 PEUGEOT Sport Engineered Neo-Performance ist eines von vielen Höhepunkten des französischen Fahrzeugherstellers auf dem Genfer Autosalon, der vom 7. bis 17. März stattfindet.



"Das Concept 508 PEUGEOT Sport Engineered bringt dank innovativen aerodynamischen Entscheidungen den markanten Charakter des PEUGEOT 508 bestens zur Geltung. Das Concept Car spiegelt unsere Vision einer neuen Sportlichkeit wider, in der Effizienz die neue Eleganz wird", so Gilles Vidal, Direktor Design PEUGEOT.



Geschärfte Sportlichkeit



Die Designer und Ingenieure von PEUGEOT Sport, der Motorsportabteilung der Löwenmarke, entwickelten das Design des neuen PEUGEOT 508 für die Studie weiter. Das Concept 508 PEUGEOT Sport Engineered Neo-Performance zeigt sich so noch dynamischer als das Serienmodell. Die Entwickler legten bei der Überarbeitung ein großes Augenmerk auf die Aerodynamik. Scheinbar schwebende Streben im Kühlergrill stammen aus dem 3D-Drucker und lenken den Luftstrom direkt in den Kühler. Zusätzlich sorgen große Einlässe für eine bessere Luftzufuhr und verleihen der Frontschürze einen schärferen Auftritt. Klappen an der Schürzenseite und im unteren Karosseriebereich sowie Winglets, kleine Flügel an beiden Seiten den Hecks, führen den Fahrtwind in optimale Bahnen und verringern den Luftwiderstand. Der Diffusor am Heck erzeugt nicht nur Abtrieb, sondern verstärkt gleichzeitig das sportliche Design.



Durch den Perlmutt-Effekt der speziellen Lackierung in Selenium-Grau ändert sich je nach Lichteinfall ihre Erscheinung. Dekorelemente in der Farbe Kryptonit bilden einen belebenden Kontrast. Die Farbgebung greift so den kraftvollen Aufritt der Karosserie auf.



Neue 20-Zoll-Leichtmetall-Felgen verbessern die Bremskühlung des Concept 508 PEUGEOT Sport Engineered Neo-Performance. Sie bestehen aus onyx-schwarzen und selenium-grauen Elementen. Auf der sternförmigen Radmitte, die die Radmuttern verdeckt, ist das Löwenemblem des französischen Autobauers angebracht. Hinter den Felgen sind die kryptonit-farbenen Bremssättel mit der Signatur von PEUGEOT Sport zu erkennen. Die Rückspiegelkappen bestehen aus Karbonfaser.



PEUGEOT i-Cockpit® und zukunftsweisende Designelemente



Durch das PEUGEOT i-Cockpit® liegen alle Informationen und Bedienelemente im intuitiven Sichtfeld und Bewegungsraum des Fahrers. Das kompakte Lenkrad ist oben und unten abgeflacht und fördert sowohl eine angenehme Haltung als auch eine ausgewogene Fahrweise. Zu seinen Merkmalen gehören Materialien aus Alcantara®, Nähte in den Farben Kryptonit und Onyx-Schwarz sowie Dekorelemente in Karbonfaser. Den unteren Bereich des Lenkrads zieren die drei Streifen von PEUGEOT Sport.



Das 12,3 Zoll (31,24 cm) große digitale Kombiinstrument ist weiter oben angebracht und liegt dadurch im natürlichen Blickfeld des Fahrers. Mit dem 10-Zoll-HD-Touchscreen (25,4 cm) über der Mittelkonsole können Radio, Heizung sowie alle weiteren Funktionen bedient werden.



Die neuen Komfortsitze sind aus einem Mix aus Leder und Alcantara®. Nähte in den Farben Kryptonit und Onyx-Schwarz vervollständigen den eleganten Auftritt. Auch der Dachhimmel und die inneren Säulen an der Windschutzscheibe sind mit Alcantara® überzogen.



Die Innenverkleidung der Türen besteht ebenfalls aus edlem Alcantara®. Ihr perforiertes Muster ist mit kryptonit-farbenen Aussparungen durchsetzt, die sich zu einem einheitlichen Band auf dem Armaturenbrett zusammenschließen. Die Mittelkonsole aus Karbonfaser sorgt für ein elegantes und sportliches Flair. Im Interieur finden sich feine Details: Den Innenbereich der Türgriffe zieren Farbtupfer in Kryptonit.



Über 294 kW/400 PS aus drei Motoren



Die Ingenieure von PEUGEOT Sport haben das Concept 508 PEUGEOT Sport Engineered Neo-Performance mit drei Motoren (Pure Tech 200, Elektromotor mit 81 kW/110 PS vorn, Elektromotor mit 147 kW/200 PS hinten), zwei Energiequellen und einem Allradantrieb ausgestattet. Die Batterie besitzt eine Kapazität von 11,8 kWh. Somit fährt das Fahrzeug rein elektrisch bis zu 50 Kilometer weit nach WLTP-Norm. Das Zusammenspiel der Antriebe ergibt ein beeindruckendes Ansprechverhalten und ein maximales Drehmoment von 500 Nm. Somit ist die Fahrleistung der Studie mit denen eines Fahrzeugs mit 400 PS-Verbrennungsmotor (294 kW) vergleichbar:



- 0 auf 100 km/h: 4,3 Sekunden - 400 Meter aus dem Stand: 12,5 Sekunden - 1000 Meter aus dem Stand: 23,2 Sekunden - 80-120 km/h: 2,5 Sekunden - 80-180 km/h: 9,3 Sekunden - Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h



Und dabei stößt das Concept 508 PEUGEOT Sport Engineered Neo-Performance nur 49 Gramm CO2 /km nach der WLTP-Norm aus. Im Sport-Modus kann in der Spitze 190 km/h über die Elektromotoren erreicht werden.



Die Ingenieure überarbeiteten das hochwertige Fahrwerk des neuen PEUGEOT 508 speziell für das Concept Car: tiefer gelegte Karosserie, neue Dämpfungsregelung sowie um 24 Millimeter vorne und 12 Millimeter hinten verbreiterter Radabstand.



Die Bremsleistung entspricht dem sportlichen Charakter der Studie: Vorne sind belüftete Bremsscheiben mit einem Durchmesser von 380 Millimeter auf einer Aluminiumhalterung montiert. Verzögert wird mit einem schwimmend gelagerten Vierkolben-Bremssattel (38 und 41 Millimeter Durchmesser). Das Concept 508 PEUGEOT Sport Engineered Neo-Performance ist mit Hochleistungsreifen des Partners Michelin vom Typ Pilot Sport 4S in der Größe 245/35 R20 bereift und besitzt dadurch einen hervorragenden Grip.



"Wir werden die sportlichsten Modelle in der Geschichte von PEUGEOT entwickeln! Wir haben davon geträumt, die Elektrifizierung macht es möglich", schwärmt Bruno Famin, Generaldirektor PEUGEOT Sport.



PEUGEOT Sport mit großer Tradition



PEUGEOT bietet mit den GT- und GTi-Versionen bereits sportliche Varianten der Serienmodelle. Im Herbst bringt die Löwenmarke unter anderem für den PEUGEOT 508 die Motoren HYBRID und HYBRID4 auf den Markt. Das Concept 508 PEUGEOT Sport Engineered Neo-Performance verbindet nun diese beiden Elemente und gibt einen Ausblick auf die Entwicklung neuer elektrifizierter sportlicher Serienmodelle.



Diese Aufgabe übernimmt PEUGEOT Sport, bekannt für athletische Fahrzeugdesigns und große Erfolge in der Motorsportwelt wie beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit dem PEUGEOT 908 und bei der Rallye Dakar mit dem PEUGEOT DKR sowie die Modelle PEUGEOT 208 R2, PEUGEOT 308 Racing-Cup und der PEUGEOT 308 TCR.



Die Sachkenntnis von PEUGEOT Sport überträgt sich auch auf die Straße: Die Motorsportabteilung der Löwenmarke entwickelte den PEUGEOT RCZ-R (2013), den PEUGEOT 208 GTi 30th (Kraftstoffverbrauch für PEUGEOT 208 GTi 1,6 l PureTech 208 EAT8 (153 kW) in l/100 km 5,4 (1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 125 (1))* und den PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT Sport (Kraftstoffverbrauch für PEUGEOT 308 GTi 1,6 l PureTech 263 EAT8 (193 kW) in l/100 km 6,5 (1) (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 148 (1))*. Zusätzlich konstruierten die Ingenieure von PEUGEOT Sport in den letzten Jahren zwei Studien. Im Jahr 2013 den sehr effizienten PEUGEOT 208 HYbrid FE, der von 0 auf 100 km/h in 8 Sekunden beschleunigt bei einer CO2-Emission von nur 46 g/km. Es folgte zwei Jahre später der PEUGEOT 308 R HYbrid Concept, der eine kumulierte Leistung von 368 kW/500 PS, ein Drehmoment von 730Nm und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4 Sekunden erzielt.



(1) Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP) ermittelt. Aufgrund der realistischeren Prüfbedingungen fallen diese häufig höher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden hier die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen. Bitte beachten Sie, dass für die Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben ab dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner, um die individuellen CO2-Emissionen nach WLTP für Ihr Fahrzeug zu erfahren, die für Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden.



*Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.



