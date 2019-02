Die Aktien des Medizinkonzerns Fresenius und dessen Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) haben am Mittwoch nach Vorlage von Geschäftszahlen ihre Aufholjagd der vergangenen Wochen fortgesetzt. Mit einem Plus von 5,0 Prozent respektive 4,5 Prozent waren die beiden am Mittwoch die besten Werte im DAX. Nur Continental konnte mit einem Plus von 4,2 Prozent halbwegs mithalten. FMC festigten damit auch seine Stellung als bislang stärkster DAX-Wert im laufenden Jahr mit einem Plus von gut 25 Prozent. Fresenius ist mit plus 15 Prozent ebenfalls unter den Top-Werten.

