Deutsche Staatsanleihen haben sich am Donnerstag weiter in einer engen Handelsspanne bewegt. Seit Beginn der Woche hat sich der Terminkontrakt Euro-Bund-Future vergleichsweise wenig verändert und auch am Morgen gab er nur leicht nach. Er fiel um 0,06 Prozent auf 166,44 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,10 Prozent.

Die Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank Fed vom Vorabend hatte nur wenig Kursbewegung zur Folge. Aus der Mitschrift geht hervor, dass viele amerikanische Notenbanker derzeit unsicher über den geldpolitischen Kurs in diesem Jahr sind.

Einige Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses könnten sich weitere Zinsanhebungen nur dann vorstellen, wenn auch die Inflation anzieht. Andere Notenbanker nennen eine anhaltend solide Konjunktur als Voraussetzung für weitere Zinsanhebungen.

Im weiteren Handelsverlauf rücken Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus. Stark beachtet werden Kennzahlen zur Stimmung in den Unternehmen der Eurozone, die am Vormittag auf dem Programm stehen. Am Nachmittag könnten dann zahlreiche US-Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. Unter anderem werden Zahlen zur amerikanischen Industrieproduktion erwartet./jkr/jsl/mis

ISIN DE0009652644

AXC0107 2019-02-21/09:11