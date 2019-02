Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach einem insgesamt sehr schwachen Jahr 2018 starteten die globalen Aktienmärkte verhalten ins neue Kalenderjahr, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniFavorit: Aktien A-Fonds (ISIN DE0008477076/ WKN 847707).Neben den anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten hätten zudem bestehende Sorgen um eine schwächelnde Weltwirtschaft das Marktgeschehen belastet. Im weiteren Verlauf habe jedoch eine Erholungsbewegung eingesetzt, die vor allem durch eine eher defensive Rhetorik der US-Notenbank FED ausgelöst worden sei. Weitere Aufwärtsimpulse habe es durch einen zufriedenstellenden Start der Unternehmen in die Berichtssaison zum Schlussquartal 2018 gegeben. Im Monatsvergleich habe der MSCI World-Index in lokaler Währung deutlich um 7,7 Prozent zugelegt. ...

