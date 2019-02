Die Privatbank Berenberg hat die Aktie der Deutschen Börse mit Blick auf die Auswirkungen des neuen Bilanzierungsstandards IFRS 16 auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe sich noch nicht zu den erwarteten Auswirkungen geäußert, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er selbst geht aber davon aus, dass die Umstellung das operative Ergebnis (Ebitda) 2019 um drei Prozent steigern dürfte./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2019 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-02-21/09:11

ISIN: DE0005810055