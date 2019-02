Die deutsche Wirtschaft befindet sich den zuletzt veröffentlichen Konjunkturdaten zufolge in einer ausgeprägten Schwächephase.



Was dies für den deutschen Leitindex insgesamt - und für einige ausgewählte DAX-Aktien im Besonderen - bedeutet, schätzt Andreas Hürkamp, Leiter der Aktienmarktstratege der Commerzbank, in der aktuellen Sendung ein. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.