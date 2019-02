Am deutschen Aktienmarkt scheint sich der Aufschwung der vergangenen Tage am Donnerstag fortzusetzen. Dem Deutschen Aktienindex Dax hat der Ausbruch über die Hürde um die 11.300 Punkte frische Kraft verliehen: Nach einem Plus von 0,8 Prozent am Vortag steht der Leitindex vor Xetra-Handelsstart weitere 0,6 Prozent höher bei 11.470 Zählern. Das wäre der höchste Stand seit Anfang Dezember.Rückenwind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...