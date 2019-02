Audi-Chef Bram Schot möchte sein Unternehmen aus der Krise führen. Ein Sparprogramm samt Managementstraffung soll helfen. Außerdem will Audi dank schneller Einführung von Elektroautos und Engagements in China wachsen.

Der angeschlagene Autobauer Audi will sein Management straffen. "Wir haben heute zu viele Führungskräfte an Bord", sagte der neue Audi-Chef Bram Schot dem "Handelsblatt". "Eine Ebene - also rund zehn Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...