Die Deutsche Telekom kommt vor ihrer geplanten US-Fusion im Geschäft weiter voran. Allerdings rutschte der Telekommunikationskonzern vor Jahresschluss wegen Abschreibungen in Polen und Rumänien in die roten Zahlen, auf Jahressicht ging der Überschuss zurück, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte. Die Dividende für die T-Aktionäre soll aber weiter um 5 Cent auf 0,70 Euro je Anteil steigen, ...

