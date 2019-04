Während in Deutschland die 5G-Versteigerung weiter auf Hochtouren läuft, richten sich die Blicke bei der Deutschen Telekom auch wieder in Richtung USA. Nach wie vor ist offen, ob dort der Zusammenschluss der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint genehmigt wird. Die Frist wurde nun verlängert.

