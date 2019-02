Die Aktien von JinkoSolar, SMA Solar und Co starten seit Jahresbeginn erfreuliche Rebounds. Auch die Experten werden immer zuversichtlicher was den jahrelang kriselnden Solarmarkt angeht. IHS Markit hat jetzt ein White Paper mit "8 Trends" für den Photovoltaik-Markt vorgestellt. Die wesentlichen Punkte: Die neu installierte Leistung 2019 legt 2019 global um starke 18 Prozent zu. Und es beschleunigt sich: Ein neuer Rekord soll im vierten Quartal 2019 erreicht werden. Alleine in Europa werden Solaranlagen mit 18 GW neu ans Netz gehen - das sind Traumwerte, die zuletzt 2012 erreicht wurden. Ein Trend sei dabei das Repowering, also das Update älterer Anlagen mit neuen Solarmodulen oder Wechselrichtern.

