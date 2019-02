Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zunächst dominieren europäische Stimmungsindikatoren in Form des INSEE-Geschäftsklimas und der vorläufigen Einkaufsmanagerindices in Deutschland, Frankreich und der Eurozone den Kalender, so die Analysten der Helaba.Die Lagebeurteilungen der sentix- und ZEW-Umfragen hätten deutlich nachgegeben, was die leicht positiven Entwicklungen der Erwartungssalden überkompensiere. Im Hinblick auf das INSEE-Geschäftsklima gebe es zudem die schwächere Indikation vonseiten der Geschäftsumfrage der Bank von Frankreich. Unterstützend könnte die Beruhigung an den Finanzmärkten wirken. Alles in Allem dürfte sich die Stimmungslage nicht wesentlich verändert haben und die Konsensschätzungen von nur geringen Abweichungen der Einkaufsmanagerindices gegenüber den Januarwerten erscheinen realistisch, so die Analysten der Helaba. Hinweise auf ein Ende der konjunkturellen Schwäche in der Eurozone gebe es somit vermutlich nicht. ...

