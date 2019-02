Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Nordex Group (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) hat heute ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 vorgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Danach erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von EUR 2,46 Mrd. (Vorjahr: EUR 3,08 Mrd.) und liegt im prognostizierten Korridor von EUR 2,4 bis 2,6 Mrd. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beläuft sich auf EUR 101,7 Mio. (Vorjahr: EUR 200,7 Mio.). Daraus ergibt sich eine EBITDA-Marge in Höhe von 4,1 Prozent (Vorjahr: 6,5 Prozent), die ebenfalls in der erwarteten Bandbreite von vier bis fünf Prozent liegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...