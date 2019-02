Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) veröffentlicht die Zahlen für das Geschäftsjahr 2018. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Henkel AG & Co. KGaA:"Im Jahr 2018 haben wir das profitable Wachstum von Henkel weiter fortgesetzt. Wir haben ein gutes organisches Wachstum erzielt und neue Höchststände bei Ergebnis und Rendite erreicht. Zudem haben wir den Free Cashflow deutlich gesteigert. Dabei sahen wir uns erheblichen negativen Währungseinflüssen sowie steigenden Materialpreisen gegenüber. Die insgesamt gute Geschäftsentwicklung wurde erneut getragen von unseren erfolgreichen Marken und innovativen Technologien mit führenden Positionen in hochattraktiven Märkten und Kategorien. Unser profitables Wachstum wurde auch durch Akquisitionen in unseren Industrie- und Konsumgütergeschäften unterstützt. Zugleich haben wir unsere hohe Kostendisziplin beibehalten und unsere Effizienz kontinuierlich gesteigert", sagte Hans Van Bylen, Vorsitzender des Vorstands von Henkel. ...

