Von Nathan Allen

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Telekomkonzern Telefonica verkauft drei Töchter in Mittelamerika für 1,65 Milliarden US-Dollar an den Konkurrenten Millicom International Cellular SA. Im Einzelnen werde das Geschäft in Costa Rica für 503 Millionen Euro, das Panama-Geschäft für 573 Millionen Euro und die Aktivitäten in Nicaragua für 379 Millionen Euro veräußert, teilte die Telefonica SA mit. Millicom ist unter der Marke Tigo in Lateinamerika bereits stark vertreten.

Telefonica erwartet aus der Transaktion einen Kapitalgewinn in Höhe von rund 800 Millionen Euro. Der Konzern trennt sich damit von seinen letzten Aktivitäten in der Region, nachdem er bereits im Januar seine Geschäfte in den beiden mittelamerikanischen Ländern Guatemala und El Salvador an den mexikanischen Telekomdienstleister America Movil veräußert hatte.

February 21, 2019 03:45 ET (08:45 GMT)

