FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hoffnungen auf einen Durchbruch bei den chinesisch-amerikanischen Handelsgesprächen stützen am Donnerstag auch die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Wie es in verschiedenen Berichten heißt, wollen die chinesisch-amerikanischen Verhandlungsführer nun bei mehreren Kernfeldern Vereinbarungen aufsetzen. Dabei gehe es unter anderem um Patente, Dienstleistungen, Technologietransfer, Landwirtschaft und Währung.

Mit einem enttäuschenden deutschen Einkaufsmanagerindex kommt der Aktienmarkt wieder etwas zurück. Dieser setzt auch den Euro etwas unter Druck. Der DAX gewinnt im frühen Handel 0,1 Prozent auf 11.416 Punkte, bei 11.449 wurde ein neuer Jahreshöchststand markiert: "Die Konsolidierung ist in eine neue Rally-Runde gemündet", sagt ein Marktteilnehmer. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,1 Prozent an.

Nun wartet der Markt auf das Protokoll der vergangenen EZB-Sitzung. In den USA werden unter anderem die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter bekanntgegeben und der Konjunkturindex der Notenbank-Filiale in Philiadelphia, weitläufig als Philly-Fed bekannt.

In Europa führen Auto- und Versorger-Aktien die Gewinnerliste an. Bei den Rohstofftiteln haben dagegen Gewinnmitnahmen eingesetzt.

Berichtssaison macht die Musik

Daneben schaut der Markt auf den Fortgang der Berichtssaison. Starke Geschäftszahlen kommen von Bouygues, die Aktien des Mischkonzerns gewinnen gut 3 Prozent. Barclays steigen sogar um gut 4 Prozent, besonders die Kapitalquoten sehen deutlich besser aus als erwartet ausgefallen, heißt es. Den Vogel schießen Vallourec ab, nach dem ersten positiven Cashflow seit 2015 steigen die Aktien des Stahlherstellers um 28 Prozent.

Deutsche Telekom geben dagegen 1,4 Prozent ab. Die Geschäftszahlen der Deutschen Telekom liegen nahe an den Erwartungen, wobei der weiter steigende freie Cashflow positiv für die Dividendensicherheit gesehen wird. Allerdings haben einige Marktteilnehmer mit einem noch stärkeren Cashflow-Ausblick gerechnet. Für das vergangene Jahr wird die Dividende auf 70 Cent angehoben von 65 Cent.

Besser läuft es bei Telefonica. Der Kurs steigt um 1,1 Prozent. So habe Telefonica beim Betriebsergebnis, dem adjustierten OIBDA, die Erwartungen klar geschlagen, heißt es am Markt. Moeller Maersk wiederum fallen nach enttäuschenden Zahlen um 9,5 Prozent. Im Sog geben Hapag Lloyd 2,2 Prozent ab.

In der zweiten Reihe des deutschen Markts verlieren Fuchs Petrolub 6,3 Prozent. Während die 2018er Zahlen im Rahmen der Erwartungen liegen, wird der Ausblick als mau bewertet.

Prognose von Siltronic könnte Branche belasten

Kein gutes Haar lässt ein Händler am Ausblick auf 2019 von Siltronic vom Vorabend. Die Aktien brechen um 9,3 Prozent ein. Siltronic erwartet, dass der Wafer-Absatz im ersten Halbjahr 2019 "deutlich unter" dem zweiten Halbjahr 2018 liegen werde. Zwar rechne man im zweiten Halbjahr mit einer Erholung, dann jedoch bestenfalls auf Vohrjahresniveau. Die Marge soll sogar unter Vorjahr liegen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.261,36 0,06 1,87 8,66 Stoxx-50 3.016,98 -0,13 -3,96 9,31 DAX 11.416,45 0,13 14,48 8,12 MDAX 24.340,24 -0,25 -60,80 12,75 TecDAX 2.596,73 -0,72 -18,89 5,98 SDAX 10.823,09 -0,30 -32,81 13,82 FTSE 7.190,63 -0,53 -37,99 7,44 CAC 5.192,78 -0,06 -3,16 9,77 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,12 0,02 -0,12 US-Zehnjahresrendite 2,66 0,02 -0,02 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:37 Uhr Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1357 +0,10% 1,1338 1,1356 -0,9% EUR/JPY 125,75 +0,03% 125,60 125,71 +0,0% EUR/CHF 1,1360 +0,09% 1,1350 1,1343 +0,9% EUR/GBP 0,8687 -0,08% 0,8699 0,8683 -3,5% USD/JPY 110,73 -0,06% 110,78 110,73 +1,0% GBP/USD 1,3073 +0,17% 1,3035 1,3079 +2,4% Bitcoin BTC/USD 3.921,89 -0,13% 3.934,00 3.917,27 +5,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,17 57,16 +0,0% 0,01 +24,1% Brent/ICE 66,99 67,08 -0,1% -0,09 +23,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.336,49 1.336,70 -0,0% -0,21 +4,2% Silber (Spot) 15,91 16,05 -0,9% -0,14 +2,7% Platin (Spot) 824,50 827,50 -0,4% -3,00 +3,5% Kupfer-Future 2,91 2,92 -0,4% -0,01 +10,6% ===

February 21, 2019 03:56 ET (08:56 GMT)

