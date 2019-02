Die Baader Bank hat Krones nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Abfüllanlagenhersteller habe mit dem Umsatzwachstum die selbst gesteckten Ziele erreicht, aber eine recht schwache Profitabilität gezeigt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Margendruck dürfte 2019 anhalten./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 08:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-02-21/10:31

ISIN: DE0006335003