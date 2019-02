Die Aktien des Vakuumpumpenherstellers Pfeiffer Vacuum sind am Donnerstag nach überraschend guten Geschäftszahlen über den Widerstand um 125 Euro ausgebrochen. Sie stiegen in der Spitze bis auf 135,80 Euro - mehr hatten sie zuletzt Anfang Oktober gekostet. Am späteren Vormittag zählten sie mit einem Plus von 7,15 Prozent auf 134,90 Euro unter den größten. Gewinnern im Kleinwerteindex SDax .

Alle wichtigen Kennziffern des Konzerns hätten über deutlich über den Erwartungen gelegen. Die Angst vieler Anleger vor einem Geschäftsabschwung zum Jahresende hin, hätten sich als übertrieben erwiesen. Die Aktien waren gegen Ende 2018 weiter unter Druck geraten, bevor Anfang 2019 eine Erholung einsetzte. Im bisherigen Jahresverlauf haben die bereits knapp ein Viertel an Werte gewonnen.

Dabei sollte nicht vergessen werden, dass der Großaktionär Busch vermutlich jede Kursschwäche nutze, um seine Beteiligung aufzustocken. Erst im Herbst war bekannt geworden, dass der familiengeführte Branchenrivale, sich mittlerweile mit mehr als 50 Prozent die Mehrheit an dem Konzern gesichert hat./mis/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006916604

AXC0134 2019-02-21/10:33