Yokogawa will den Sushi-Sensor, eine drahtlose Lösung der Marke Oprex, ab März 2019 auf dem europäischen Markt einführen. Der für industrielle IoT-Anwendungen optimierte Sushi-Sensor ermöglicht die Online-Überwachung der Betriebsbedingungen von Geräten. Das verbessert die Anlagenwartung und vermeidet Ausfälle, weil Anzeichen von Anomalien frühzeitig erkannt werden. Um Anzeichen von Geräteanomalien frühzeitig zu erkennen, müssen die Vibrationen und die Oberflächentemperatur von Anlagenteilen wie Kompressoren, Pumpen und Motoren häufig gemessen und überwacht werden. Aufwendig verdrahtete Geräte können an schwer zugänglichen Stellen problematisch sein. Daher besteht ein wachsender Bedarf an drahtlosen Vibrations- und Temperatursensoren, die einfach und kostengünstig installiert werden können, um die Wartungseffizienz ...

