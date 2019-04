Dank der Fertigung großer Stückzahlen durch Nikon kann die führende Position von Velodyne auf dem weltweiten Markt für Lidar-Sensoren ausgebaut werden

Velodyne Lidar gab heute bekannt, dass es einen Vertrag mit der Nikon Corporation abgeschlossen hat, gemäß dem die Sendai Nikon Corporation, eine Nikon-Tochtergesellschaft, Lidar-Sensoren für Velodyne herstellen wird. Es bestehen Pläne, in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit der Massenproduktion zu beginnen. Mit der Partnerschaft wird der Fertigungsplan von Velodyne gefestigt und die führende Position des Unternehmens auf dem weltweiten Markt für Lidar-Sensoren erweitert.

Velodyne provides the smartest, most powerful lidar solutions for vehicle autonomy and driver assistance. (Photo: Business Wire)