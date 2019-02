Die Hoffnung auf einen positiven Ausgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China beflügelt die Preise der Industriemetalle. So markierte der Kupferpreis ein 7-Monatshoch. Und auch die Aktien von Glencore, Rio Tinto oder der BHP Group haussieren.

Industriemetalle haussieren

Kupfer und Gold marschieren derzeit fast im Gleichlauf nach oben. Während es bei dem Edelmetall vor allem die schwache Weltkonjunktur und die ausbleibende Zinswende sind, die zu Käufen anregen, profitiert Kupfer derzeit von den Handelsgesprächen zwischen den USA und der China. So gibt es nach den jüngsten Aussagen der Teilnehmer eine gewisse Hoffnung, dass man eine Einigung erzielt oder zumindest mehr Zeit gewinnt. US-Präsident Donald Trump sagte, dass es zum 1. März keine neuen Zölle geben werde, da die Gespräche gut verlaufen würden. Hiervon profitieren insbesondere die Industriemetalle. So konnte der Kupferpreis an der London Metal Exchange ein 7-Monatshoch markieren und handelt heute Morgen bei rund 6.350 US-Dollar je Tonne (siehe Chart unten). Die Rallye muss aber noch nicht vorbei sein. Das Jahreshoch 2018 lag bei mehr als 7.200 Dollar je Tonne. Daneben konnten auch weitere Metalle wie Zink, Nickel und Blei zulegen. Palladium wiederum fährt einsam seine Bahnen. Das Edelmetall, das von dem Schwenk weg von Diesel- zu mehr Benziner-Fahrzeugen profitiert, kostet aktuell 1.480 Dollar je Unze. Branchenbeobachter rechnen damit, dass der Markt auch in diesem Jahr unterversorgt bleibt und die Nachfrage durch die Autoindustrie (Palladium wird für Katalysatoren verwendet) ...

