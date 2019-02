Dublin (ots) -



En la actualidad, Fremont Capital es uno de los gestores de activos más famosos de Europa, especialmente gracias a las ventajas que obtiene debido a la ubicación de la empresa en Irlanda. Fremont Capital ofrece a sus clientes operaciones atractivas en depósitos a plazo fijo, con unos tipos de interés que, a menudo, son muy superiores a los de Alemania.



En calidad de gestor de activos, Fremont Capital representa la estabilidad, la seguridad y el crecimiento. Dicha estabilidad nace de sus múltiples años de experiencia, de una elevada satisfacción del cliente y de unos procedimientos sencillos y accesibles. Los inversores también se pueden beneficiar de una gran flexibilidad y de unas actuaciones orientadas hacia las tendencias y el tiempo.



A la hora de invertir, a los clientes les preocupa la seguridad, y es precisamente en este ámbito en el que Fremont Capital puede demostrar su fortaleza, ya que las ofertas de depósitos a plazo fijo incluyen un seguro estatal de protección de los depósitos bancarios en caso de quiebra. En calidad de gestor de activos, la empresa cumple las directrices estándar de la Unión Europea, algo que ya ha convencido a nuestros 20 000 clientes consolidados. Pero no solo los clientes están convencidos. En 2018, Extel llevó a cabo un estudio en el que se preguntaba a los profesionales del sector qué empresas de inversión consideraban más exitosas, y Fremont Capital se hizo con el primer puesto de la clasificación entre los principales gestores de activos en lo relativo a la contratación de valores y los depósitos a plazo fijo en Europa.



En lo que a la seguridad se refiere, la situación de Irlanda es especial, ya que la protección de los depósitos bancarios no se limita a 100 000 euros, sino que alcanza los 500 000 euros por cliente. En estos momentos, Fremont Capital gestiona en torno a 32 000 millones de dólares de capital, lo que demuestra que muchos clientes acaudalados confían en este gestor de activos.



El tercer pilar de Fremont Capital es el crecimiento. El crecimiento se genera, en parte, gracias a una participación inicial en empresas prometedoras, algo que suele traducirse en un rendimiento excelente para los clientes. A menudo, Fremont Capital comienza invirtiendo en ofertas públicas de acciones que resulten prometedoras e innovadoras desde sus primeras fases de financiación.



Fremont Capital ofrece la inversión adecuada tanto para los clientes más conservadores como para aquellos que estén más orientados hacia el crecimiento, ya que la empresa combina lo mejor de la banca de inversión con una banca privada más tradicional. Los clientes podrán beneficiarse de cuentas de depósito a plazo fijo y de un paquete de acciones muy rentable. Se garantiza a los inversores que Fremont Capital siempre invertirá en empresas que demuestren potencial, como Uber o AirBnB, las cuales es probable que comiencen a cotizar en bolsa a lo largo de este año.



Contacto: Fremont Capital Ltd. John Daniel Knox Tel.: 00353-766-803142 kontakt@capfremont.com www.capfremont.com