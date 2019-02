Wien (ots/PRNewswire) - Union Investment ist der Asset Manager der genossenschaftlichen Finanzgruppe in Deutschland und verwaltet über 330 Milliarden Euro für private und institutionelle Anleger. Union Investment ist damit eine der führenden Fondsgesellschaften Deutschlands.



Zukünftig setzt Union Investment bei der internen Bewertung der Kreditqualität auf die Unterstützung der innovativen Risikomanagementplattform (https://www.finapu.com/de/funktionen) FinAPU. FinAPU ermöglicht ein vernetztes Risikomanagement sowie eine Kreditrisikobewertung von Wertpapieren und Emittenten in Echtzeit. Die bei Union Investment implementierten Risikomodelle, Prozesse und Funktionen wurden an die Anforderungen aus der EU-Geldmarktfondsverordnung angepasst und auf die Ansprüche des Unternehmens abgestimmt.



Flexibles Workflow Design ermöglicht die Integration hauseigener Prozesse



"Durch die regulatorische Expertise der Beteiligten konnten wir Modelle und Prozesse zügig abstimmen und dabei aus Erfahrungen mit Wirtschaftsprüfern und Bankenaufsicht profitieren", beschreibt Sebastian Schäfer, verantwortlicher Mitarbeiter für die Umsetzung der neuen EU-Geldmarktfondsverordnung aus dem Portfoliomanagement bei Union Investment, die Vorzüge der neuen Kooperation mit FinAPU (http://www.finapu.com/). "Wir sind überzeugt, dass die benutzerfreundliche und stringente Ausgestaltung der Rating Applikation qualitativ hochwertige Ergebnisse sichert. Hilfreich ist hierfür auch die hohe Datenqualität der Inputparameter durch Kooperation mit etablierten Datenprovidern."



Die Herausforderung bei der Umsetzung bestand in der Integration unterschiedlicher Datenbanken und der Verarbeitung großer Datenmengen. Denn FinAPU beinhaltet von 31 Millionen Entitäten, Stamm-, Eigentümer- und Fundamentaldaten, die automatisch verknüpft, ausgewertet und definierten Prozessen und Modellen zugeführt werden. Die erfolgreiche Anwendung bei Union Investment zeigt, dass FinAPU auch für Fondsgesellschaften einen wertvollen Unterstützungsbeitrag leistet.



