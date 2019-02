Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Krones nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Steigende Kostenbelastungen hätten sich im vierten Quartal in stärkerem Ausmaß negativ ausgewirkt als er erwartet habe, schrieb Analyst Carlos Becke in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zudem sei der Auftragseingang des Anlagenbauers im vierten Quartal schwach gewesen. Der Ausblick von Krones deute auf eine deutliche Wachstumsabschwächung und Margenverschlechterung hin./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 09:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2019 / 09:08 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-02-21/10:37

ISIN: DE0006335003