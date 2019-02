Nachdem sich Volkswagen und Audi bereits in einem Bußgeldverfahren um illegale Abschalteinrichtungen verantworteten mussten, droht Daimler nun Ähnliches. Die Folgen könnten eine hohe Geldstrafe sein. Konkurrent Volkswagen zahlte in einem vergleichbaren Verfahren rund eine Milliarde Euro an Bußgeld. Die Daimler-Aktie bleibt weiter auf Tauchstation.

