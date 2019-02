Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1332 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1342 Dollar festgesetzt.

Eine überraschend starke Verbesserung der Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen in der Eurozone konnte dem Euro nur zeitweise etwas Auftrieb verleihen. Im Februar war der am Markt stark beachtete Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager des britischen Forschungsunternehmens Markit um 0,4 Punkte auf 51,4 Punkte gestiegen, während der Markt nur 51,1 Punkte erwartet hatte.

Nachdem die Markit-Daten für Frankreich zunächst überraschend stark ausgefallen waren, sorgten die Daten aus Deutschland für einen Dämpfer beim Eurokurs. Während die deutschen Stimmungsdaten aus dem Bereich Dienstleistungen noch positiv überraschen konnten, waren sie für den Industriesektor unerwartet schwach ausgefallen.

Am Nachmittag könnten noch zahlreiche US-Konjunkturdaten für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Unter anderem werden Zahlen zur amerikanischen Industrieproduktion erwartet./jkr/jsl/zb

